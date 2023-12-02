БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Samarium
    Нельзя хохлам позволить это сделать.....Сможет ли Украина...

Сможет ли Украина построить свою «линию Суровикина»

Сможет ли Украина построить свою «линию Суровикина»

Ресурсы Украины «Линия Суровикина» определенно должна стать словосочетанием года в России. Самоотверженность русских воинов вкупе с эшелонированной линией обороны предопределили провал наступательной операции ВСУ.

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Samarium
Нельзя хохлам позволить это сделать.....
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