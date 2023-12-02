Ресурсы Украины «Линия Суровикина» определенно должна стать словосочетанием года в России. Самоотверженность русских воинов вкупе с эшелонированной линией обороны предопределили провал наступательной операции ВСУ.
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