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На Украине рассказали о важности Константиновки для ВСУ

На Украине рассказали о важности Константиновки для ВСУ

Майор запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Гетьман рассказал о важности населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) для украинской армии и перспективах ее взятия Армией России, передает «РБК-Украина».

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