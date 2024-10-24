Одна бомба ФАБ-3000 одномоментно уничтожила 50 операторов украинских БЛПА

Минобороны России отчиталось об успешной охоте на специалистов аэроразведки ВСУ.В свежем сводке Минобороны говорится о том, что ВКС России ударили авиационной бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации украинского беспилотного отряда в Курахово, одномоментно уничтожив порядка 50 операторов и инструкторов по управлению БЛПА.