Друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о нем

Друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой украинской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, проходящего фигурантом по делу о нападении на Курскую область, рассказал об их детстве.
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