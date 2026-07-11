Li Auto показал новый большой кроссовер

Китайский автопроизводитель Li Auto впервые официально показал свой новый кроссовер i9. Судя по опубликованному снимку, премьера автомобиля состоится уже в сентябре – тогда же, вероятно, стартуют и продажи.
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