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За рулем

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Li Auto показал новый большой кроссовер

Li Auto показал новый большой кроссовер

Китайский автопроизводитель Li Auto впервые официально показал свой новый кроссовер i9. Судя по опубликованному снимку, премьера автомобиля состоится уже в сентябре – тогда же, вероятно, стартуют и продажи.

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