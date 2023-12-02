НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Близкому судьи Турбина дали 5 млн рублей перед матчем «Пари НН» – «Урал» (Иван Карпов)

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на инсайдера Ивана Карпова, рефери Евгения Турбина подозревают в получении 5 миллионов рублей одним из его близких накануне матча «Урала» с «Пари НН» в 17 туре РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх