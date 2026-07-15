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Газета.ру

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В Берлине пенсионер изнасиловал 58 женщин, накачав их наркотиками

В Берлине пенсионер изнасиловал 58 женщин, накачав их наркотиками

Прокуратура Берлина предъявила обвинение 68-летнему мужчине, который на протяжении нескольких лет знакомился с женщинами на сайтах знакомств, подмешивал им в алкоголь снотворное, насиловал и снимал происходящее на видео.

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