В Берлине пенсионер изнасиловал 58 женщин, накачав их наркотиками

Прокуратура Берлина предъявила обвинение 68-летнему мужчине, который на протяжении нескольких лет знакомился с женщинами на сайтах знакомств, подмешивал им в алкоголь снотворное, насиловал и снимал происходящее на видео.
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