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Андрей Воробьев отметил вклад Марка Курцера в развитие медицины в Подмосковье

Андрей Воробьев отметил вклад Марка Курцера в развитие медицины в Подмосковье

РИАМО - 4 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой вклад руководителя областного клинического госпиталя «Лапино» Марка Курцера в развитие сферы здравоохранения и присвоил ему звание «Почетный гражданин Московской области».

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