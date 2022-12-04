Андрей Воробьев отметил вклад Марка Курцера в развитие медицины в Подмосковье

РИАМО - 4 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой вклад руководителя областного клинического госпиталя «Лапино» Марка Курцера в развитие сферы здравоохранения и присвоил ему звание «Почетный гражданин Московской области».
РИАМО - 4 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой вклад руководителя областного клинического госпиталя «Лапино» Марка Курцера в развитие сферы здравоохранения и присвоил ему звание «Почетный гражданин Московской области».
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