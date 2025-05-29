Названы условия, при которых Евросоюз распадется

Одна из причин – навязывание обязательного политического мнения, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции CPAC в Будапеште заявил, что отмена права вето приведет к концу Евросоюза.
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