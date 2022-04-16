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В России создали отечественный магазин мобильных приложений

В России создали отечественный магазин приложений RuMarket, передает Лента.ру. В первом релизе каталога около 20 приложений, в том числе мобильные приложения некоторых банков, попавших под санкции и чьи приложения были удалены из Google Play.

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