В России создали отечественный магазин мобильных приложений

В России создали отечественный магазин приложений RuMarket, передает Лента.ру. В первом релизе каталога около 20 приложений, в том числе мобильные приложения некоторых банков, попавших под санкции и чьи приложения были удалены из Google Play.
В России создали отечественный магазин приложений RuMarket, передает Лента.ру. В первом релизе каталога около 20 приложений, в том числе мобильные приложения некоторых банков, попавших под санкции и чьи приложения были удалены из Google Play.
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