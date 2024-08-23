Зеленский внезапно пропал после уничтожения бункера в Сумах - Кто погиб при атаке? "Кинжалы" собрали много "больших звёзд"

Военкоры массово сообщили о бомбардировке Сумской области и, самое главное, секретного бункера, в котором незадолго до этого Зеленский и Сырский провели совещание, официально посвященное обстановке на Курской м фронта, а по факту – был разыгран очередной медийный козырь.
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