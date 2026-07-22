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Новости Омска

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Сотни домов в Нефтяниках на сутки останутся без холодной воды

Сотни домов в Нефтяниках на сутки останутся без холодной воды. С 06:00 27 июля до 05:00 28 июля на водопроводе по улице Стрельникова, 1 будут иди ремонтные работы.

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