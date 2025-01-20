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Доберман ищет новых хозяев! Настоящая «собачья» драма разыгралась на Западном обходе

Доберман ищет новых хозяев! Настоящая «собачья» драма разыгралась на Западном обходе

Это произошло на Западном обходе. Соседи не в восторге от владелицы пса по имени Лорд и утверждают, что она его бьет.

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