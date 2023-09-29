Театр абсурда
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Театр абсурда

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ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ С РОССИЕЙ

ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ С РОССИЕЙ

30 сентября мы отмечаем День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией.

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