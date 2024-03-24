15 странных вещей, которые понадобилось выяснить незамедлительно

Бывают такие находки, которые, пока не выяснишь, не успокоишься. Вот прям ни о чем другом не можешь думать, даже звонишь на работу и говоришь, что опоздаешь, даже откладываешь завтрак и не слышишь, что вокруг говорят домашние - просто сидишь в интернете и ищешь ответ.