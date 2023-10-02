Солист The Hatters Музыченко объяснил, почему не бросает пить

Юрий Музыченко периодически устраивает скандалы, находясь в нетрезвом состоянии. При этом рок-певец переходить на трезвый образ жизни отказывается, мотивируя это тем, что спиртное помогает ему «заземляться», — пишет СтарХит.
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