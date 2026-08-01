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Аргументы недели

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В порту Петербурга задержали 18 тонн индийских бобовых без документов

В порту Петербурга задержали 18 тонн индийских бобовых без документов

В порту Санкт-Петербурга сотрудники Россельхознадзора задержали партию заграничной нутовой муки, гороха и белого маша общим весом 18,3 тонны.

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