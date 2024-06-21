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Англичан напугало внезапное появление русской АПЛ у берегов Британии

Англичан напугало внезапное появление русской АПЛ у берегов Британии

В Британии не на шутку испугались появления российской подлодки. Кто бы мог подумать, что она дерзнет совершить такой вираж.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
опять пугалки и больше ничего.ихние дроны постоянно в Черном море. и что из этого. даже их боятся сбивать хоть они шпионы. так что пугалки они и будут и идут еще с начала поставок запада оружия и ракет украине.
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