Англичан напугало внезапное появление русской АПЛ у берегов Британии

В Британии не на шутку испугались появления российской подлодки. Кто бы мог подумать, что она дерзнет совершить такой вираж.
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