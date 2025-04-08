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Царьград

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Госдума может обязать банки требовать согласие родителей для счетов подростков

Госдума может обязать банки требовать согласие родителей для счетов подростков

Госдума рассмотрит законопроект об обязательном согласии родителей для открытия счетов подросткам. Инициатива поддерживается Вячеславом Володиным и отвечает поручению президента Владимира Путина.

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