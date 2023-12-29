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Со льда на вулкан: топ самых впечатляющих активностей зимнего сезона

Со льда на вулкан: топ самых впечатляющих активностей зимнего сезона

Зима в самом разгаре и впереди еще много томительных холодных недель. Чем заняться, когда морозно вокруг и полно свободного времени? Кто-то любит яркие гастрофестивали вроде февральского «Дня пельменей» в Удмуртии.

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