Театр абсурда
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Театр абсурда

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Bloomberg: страны ЕС испугались вывода войск США без предупреждения

Bloomberg: страны ЕС испугались вывода войск США без предупреждения

Европейские чиновники в ходе консультаций с американскими коллегами стремятся убедить Вашингтон, что присутствие военных США на территории Европы выгодно Соединенным Штатам, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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