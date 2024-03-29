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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спустя почти два года MMORPG Noah's Heart прекратит существование в апреле После отм...

Спустя почти два года MMORPG Noah's Heart прекратит существование в апреле После отм...

Спустя почти два года MMORPG Noah's Heart прекратит существование в апрелеПосле отмены мобильного MMO-шутера Avatar: Reckoning китайский разработчик Archosaur Games объявил о скором закрытии кроссплатформенной MMORPG Noah’s Heart.

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