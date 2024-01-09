Замминистра обороны РФ Криворучко исполнил мечту мальчика из Таганрога

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» замминистра обороны РФ Алексей Криворучко исполнил новогоднюю мечту семилетнего Максима из Таганрога, который хотел побывать на новогоднем представлении в Кремле.
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