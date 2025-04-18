Кабмин Украины опубликовал текст меморандума о сделке с США по редкоземам

Правительство Украины опубликовало текст меморандума по соглашению о полезных ископаемых. Из текста следует, что Вашингтон и Киев создают инвестфонд для восстановления Украины и экономическом партнерстве двух стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии