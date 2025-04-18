Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кабмин Украины опубликовал текст меморандума о сделке с США по редкоземам

Кабмин Украины опубликовал текст меморандума о сделке с США по редкоземам

Правительство Украины опубликовало текст меморандума по соглашению о полезных ископаемых. Из текста следует, что Вашингтон и Киев создают инвестфонд для восстановления Украины и экономическом партнерстве двух стран.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Можно поздравить &quot;У&quot; с достойным прогибом на десятки лет!
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22 час.
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