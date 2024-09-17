6 городов Европы, которые построили буквально на краю пропасти

Европа, равно как и весь остальной мир, полон поражающих взор мест. И если в одних случаях речь идёт о живописных пейзажах или красивейшей архитектуре, то в других можно говорить о синтезе этих характеристик.
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