Невестка за целый день стакан воды не принесла лежачей свекрови: «Так она сама говорила в молодости, что обойдется без моей помощи!»— …Ногу свекровь сломала на своей любимой даче, между прочим! – рассказывает сорокалетняя Тамара.
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