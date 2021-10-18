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IEA: Ой-​вей! Зеленая перемога под угрозой, выхлопы карбона растут рекордными темпами, срочно требуются еще более гигантские инвестиции в рваную генерацию

IEA: Ой-​вей! Зеленая перемога под угрозой, выхлопы карбона растут рекордными темпами, срочно требуются еще более гигантские инвестиции в рваную генерацию

Гы.  Некоторым хоть кол на голове теши.  Уже потрачено огромное количество субсидий на рваную зеленую генерацию в обмен на весьма жалкий выхлоп, уже причинен огромный ущерб энергопотребляющим отраслям, кто не в силах вынести рост тарифов, уже кардинально вырос риск блэкаутов, так как выравнивание рваного потока пока делалось за счет паразитирования на существующих мощностях качественной генерации, но предел паразитирования достигнут, и дальнейшее повышение доли рваной генерации потребует на порядок больше денег на выравнивание, чем сама генерация.

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