IEA: Ой-​вей! Зеленая перемога под угрозой, выхлопы карбона растут рекордными темпами, срочно требуются еще более гигантские инвестиции в рваную генерацию

Гы. Некоторым хоть кол на голове теши. Уже потрачено огромное количество субсидий на рваную зеленую генерацию в обмен на весьма жалкий выхлоп, уже причинен огромный ущерб энергопотребляющим отраслям, кто не в силах вынести рост тарифов, уже кардинально вырос риск блэкаутов, так как выравнивание рваного потока пока делалось за счет паразитирования на существующих мощностях качественной генерации, но предел паразитирования достигнут, и дальнейшее повышение доли рваной генерации потребует на порядок больше денег на выравнивание, чем сама генерация.