«Это агония»: Зеленский выдвинул территориальные претензии к России

22 января в Щеневмерле отмечали "День Соборності України", он же "День Злуки" либо "День Случки".Празднество в честь провозглашения в 1919-м декларации об объединении ("Акт Злуки" или "Велика Злука") самопровозглашённых Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики, когда само объединение так и не случилось.