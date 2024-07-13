Генсек ООН Гутерреш: настало время завершить конфликт в секторе Газа

Сейчас самое время, чтобы закончить конфликт в секторе Газа, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Настало время сторонам проявить политическое мужество и политическую волю, чтобы наконец достичь соглашения», - написал он в Х.
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