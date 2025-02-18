Мужчины попытались догнать улетавший лайнер в новосибирском аэропорту

В Новосибирске двое мужчин, опоздавших на посадку, попытались догнать готовящийся к отлету самолет. Ради этого они включили кнопку пожарной сигнализации и выбежали на стоянку лайнеров, сообщил Telegram-канал Baza.
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