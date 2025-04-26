Что не так с антикитерским механизмом: Мог ли первый в мире компьютер вообще работать?

Антикитерский механизм. Одно только название будоражит воображение. Найденный больше века назад среди обломков древнего корабля, этот сложнейший артефакт из бронзовых шестерен часто называют первым аналоговым компьютером человечества.
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