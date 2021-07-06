Донбасс Сегодня

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Грузия отказалась принимать ЛГБТ-культуру. О терпимости к «радуге» не могут договориться даже внутри Евросоюза

Грузия отказалась принимать ЛГБТ-культуру. О терпимости к «радуге» не могут договориться даже внутри Евросоюза

В Тбилиси отменили акцию в поддержку ЛГБТ после протестов. Мероприятие, которое получило название «Марш достоинства», планировали провести 5 июля, но его противники устроили митинг перед зданием парламента.

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