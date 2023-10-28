«Их народы заставят»: Лукашенко прогнозирует сближение стран ЕС с Россией

Страны Евросоюза со временем осознают, что нужно быть ближе к России. Мнение об этом высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнив о своем утверждении, что Евросоюз — это одна из опор в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии