РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

885 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    не!! искать  евреев  и  грабить интересней!))))Путин призвал идт...
  • саша дмитренко
    просто  из  них  всегда  делают  козлов  отпущения)))  ну  не  власти  же  виноваты  в  проблемах???Мародерство, кров...
  • саша дмитренко
    только  если  лучше  живет))))))Мародерство, кров...

«Их народы заставят»: Лукашенко прогнозирует сближение стран ЕС с Россией

«Их народы заставят»: Лукашенко прогнозирует сближение стран ЕС с Россией

Страны Евросоюза со временем осознают, что нужно быть ближе к России. Мнение об этом высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнив о своем утверждении, что Евросоюз — это одна из опор в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
где и кого народы заставили чего-либо сделать ? Взгляни на свой народ ... Они боятся даже думать , а про &quot;заставить &quot; говорить не приходится .. Ой ,, умка&quot;-- то )))
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх