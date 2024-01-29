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Закон, порядок, государство

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Для охраны леса от пожаров и незаконных рубок в Приморье закупят 21 беспилотник

Для охраны леса от пожаров и незаконных рубок в Приморье закупят 21 беспилотник

В 2024 году на Дальний Восток планируется закупить 211 беспилотных летательных аппаратов. На эти цели направят 316,5 млн рублей.

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