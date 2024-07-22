Сегодня жители поселка Туголица отметили 100-летие со дня его образования.

Красивые дома, улицы и душевные люди, живущие здесь, - то, что выделяет поселок из множества других. В торжественной обстановке, в сопровождении улыбок и аплодисментов, поздравлений и пожеланий доброго здравия были отмечены долгожители населенного пункта, самые юные жители, лучшие хозяева подворий.