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Свежие комментарии

Сегодня жители поселка Туголица отметили 100-летие со дня его образования.

Сегодня жители поселка Туголица отметили 100-летие со дня его образования.

Красивые дома, улицы и душевные люди, живущие здесь, - то, что выделяет поселок из множества других. В торжественной обстановке, в сопровождении улыбок и аплодисментов, поздравлений и пожеланий доброго здравия были отмечены долгожители населенного пункта, самые юные жители, лучшие хозяева подворий.

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