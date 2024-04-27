Позитивный детский опыт может улучшить психическое здоровье и уменьшить депрессию и тревогу у подростков

Существует острая необходимость «вернуть деревню обратно» после пандемии, чтобы поддержать подростков и воспитать у молодых людей чувство принадлежности к сообществу, говорит исследователь из Университета Саймона Фрейзера (Simon Fraser University).
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