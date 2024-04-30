РСЧС: ВСУ ведут обстрел села Муром в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные еединой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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