РСЧС: ВСУ ведут обстрел села Муром в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Муром в Шебекинском районе Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные еединой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).