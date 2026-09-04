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Звездообразование во Вселенной падает, но водорода хватает: новые данные FAST и DESI

Звездообразование во Вселенной падает, но водорода хватает: новые данные FAST и DESI

Международная группа астрономов подвела неожиданный итог многолетних наблюдений: звездообразование во Вселенной резко замедлилось за последние 4,5 миллиарда лет, но ключевое «топливо» для этого процесса — нейтральный водород — осталось в избытке.

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