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Мы соседи по планете

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Спортсменки, комсомолки, просто красавицы

Спортсменки, комсомолки, просто красавицы

Студентки, рабочие, колхозницы. Из РСФСР, Киргизии, Литвы, Молдавии… Они все очень разные, но есть при этом в них что-то очень общее что их объединяет, помимо красоты и женственности… Это гармония, нежность, доброта, искренность и чистота души!   .

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