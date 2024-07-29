Варан официально стал игроком «Комо»

Рафаэль Варан подписал контракт с новичком Серии А «Комо». Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, экс-защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан подписал контракт с новичком серии А «Комо», сообщает официальный сайт клуба.
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