Варан официально стал игроком «Комо»

Рафаэль Варан подписал контракт с новичком Серии А «Комо». Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, экс-защитник мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан подписал контракт с новичком серии А «Комо», сообщает официальный сайт клуба.