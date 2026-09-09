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Еще 2 очистных сооружения построят в Сергиевом Посаде по госпрограмме

Еще 2 очистных сооружения построят в Сергиевом Посаде по госпрограмме

В Сергиево-Посадском городском округе по государственной программе возводят два новых очистных сооружения.

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