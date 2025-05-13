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Нижегородская правда

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Что делать, если бытовая техника стала источником коммунальных бед

Что делать, если бытовая техника стала источником коммунальных бед

Пролив соседей, пожалуй, самая неприятная история, которая может случиться. Особенно обидно, если ЧП произошло не по вине жителей, а тех, кто устанавливал то или иное оборудование, например, стиральную машинку.

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