«Я никогда так не бегала раньше». Почему мужчины в России при знакомстве с девушками не понимают слова «нет» - «Общество»

25 ноября отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. The Insider ранее неоднократно писал о проблемах сексуального и семейного насилия, а в этот раз мы поговорили с экспертами и пострадавшими о том, как и почему мужчины в России так навязчиво знакомятся и игнорируют слово «нет».