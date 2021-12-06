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«Я никогда так не бегала раньше». Почему мужчины в России при знакомстве с девушками не понимают слова «нет» - «Общество»

«Я никогда так не бегала раньше». Почему мужчины в России при знакомстве с девушками не понимают слова «нет» - «Общество»

25 ноября отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. The Insider ранее неоднократно писал о проблемах сексуального и семейного насилия, а в этот раз мы поговорили с экспертами и пострадавшими о том, как и почему мужчины в России так навязчиво знакомятся и игнорируют слово «нет».

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