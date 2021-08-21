Актёра Владислава Галкина всё-таки убили

Несекретные материалыПолитикаАктёра Владислава Галкина всё-таки убилиУмер от алкоголизма, — продолжают повторять люди. Убили, — уверен отец, Борис Галкин. И приводит факты.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений МангушЗато в российском кино все убийства(даже бомжей) легко раскрываются.Евгений МангушОчень жалко В. Галкина- очень талантливый человек был.Владимир СиденкоЧушь собачья! Тень на плетень. Чтобы совершить умышленное убийство должна быть веская причина и круг возможных исполнителей. Здесь одни предположения. Прям заговор следователей, скрывающих улики.Борис ПронинВеская причина - 136 тысяч долларов. Посчитай скока это в рублях будет...Убивают и за намного меньшие суммы..Владимир СиденкоСударь, у меня за плечами более 25 лет этого самого стажа и по стилю изложения вижу сразу когда пишет верхогляд, а когда специалист своего дела.Борис Пронин...более 25 лет стажа диванного иксперда на любые темы? Охотно верю...Владимир СиденкоБесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения...Альберт ЭйнштейнБорис ПронинПривыкай отвечать своими словами, а не цитатами великих...Цитатами сыпят, когда в своей голове пусто))))BШBata шикельгруберПан конечно же 25 лет был следователем, лет 10 летчиком (знаменитым), 20 лет историком, а еще кинологом, психологом, железнодорожником (почетным) и профессором кукольных наук. Отслужил 40 лет в армии, был школьным учителем и вообще крестиком вышивает. Кажется ничего не упустила.Иван ЗахаваМожно быть пророком (их нет в отечестве своем), можно быть следователем, даже можно быть следователем Сиденко (хотя хохлу веры нет), но надо было хорошо знать и Влада, и Дашу, и Бориса Николаевича, что бы хотя бы попытаться разобраться в этом вопросе! А таких среди вас, простите, ни одного нет!!! Так что, не ворошите могилу, хоть и очень сложного, но хорошего парня!Комментировать
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