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Адвокат Карабанов: Должники в реестре по алиментам могут не получить кредит

Адвокат Карабанов: Должники в реестре по алиментам могут не получить кредит

Адвокат и кандидат юридических наук Александр Карабанов выразил мнение, что создание общедоступного реестра должников по алиментам будет исключительно полезным инструментом, способствующим выполнению финансовых обязательств неплательщиками, — сообщает Общественная Служба Новостей.

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