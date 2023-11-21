Адвокат Карабанов: Должники в реестре по алиментам могут не получить кредит

Адвокат и кандидат юридических наук Александр Карабанов выразил мнение, что создание общедоступного реестра должников по алиментам будет исключительно полезным инструментом, способствующим выполнению финансовых обязательств неплательщиками, — сообщает Общественная Служба Новостей.
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