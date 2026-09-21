Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США и КНР не договорились о продлении торгового соглашения, пишут СМИ.

США и КНР не договорились о продлении торгового соглашения, пишут СМИ.

Флаги США и Китая | © AP Photo / Ng Han Guan, Pool Представителям США и Китая не удалось договориться о продлении соглашения в сфере торговли в преддверии намеченного на эту неделю визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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