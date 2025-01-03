Специалисты «Тверьэнерго» развернули мобильные пункты по работе с потребителями

Для удобства жителей сотрудники филиала «Россети Центр» — «Тверьэнерго» организовали мобильные пункты по работе с потребителями (МПРП) в Андреапольском, Торопецком, Бологовском и Пеновском муниципальных образованиях, где отмечаются локальные технологические нарушения в работе энергообъектов.