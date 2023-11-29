Эксперт Уполномоченного: эксперимент по автоматизации разрешительной деятельности избавит предпринимателей от необходимости собирать пакеты документов

Об этом в ходе семинара на тему «Совершенствование разрешительных режимов для бизнеса и граждан», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.
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