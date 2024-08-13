Дочь заключила фиктивный брак, чтобы заполучить приданое, и укатила на Мальдивы

В

Воробей

Не всегда родителям удаётся воспитать рассудительных детей. В одном можно быть уверенными - все они стараются по мере сил это сделать. Эти родители побеспокоились о своей дочери, накопив для неё заначку, но она решила пустить её по ветру. Ну, что же, они могут радоваться, что не получили чего-то похуже. Их дочь уже взрослая, а потому её есть смысл оставить на собственное усмотрение - пускай накапливает собственные ошибки. Возможно, именно на этом фундаменте ей и будет сподручней строить свою жизнь, обогащённой негативным опытом.