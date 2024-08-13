ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дочь заключила фиктивный брак, чтобы заполучить приданое, и укатила на Мальдивы

Дочь заключила фиктивный брак, чтобы заполучить приданое, и укатила на Мальдивы

Мы семья со средним достатком. Звёзд с неба не хватали никогда, но и не жили в тотальной бедности. Мы с мужем прекрасно знаем, как всё тяжело даётся, потому хотели облегчить жизнь нашей единственной дочери.

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Комментарии
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В
Воробей
Не всегда родителям удаётся воспитать рассудительных детей. В одном можно быть уверенными -  все они стараются по мере сил это сделать. Эти родители побеспокоились о своей дочери, накопив для неё заначку, но она решила пустить её по ветру. Ну, что же, они могут радоваться, что не получили чего-то похуже. Их дочь уже взрослая, а потому её есть смысл оставить на собственное усмотрение - пускай накапливает собственные ошибки. Возможно, именно на этом фундаменте ей и будет сподручней строить свою жизнь, обогащённой негативным опытом.
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