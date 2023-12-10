Гол и передача Тарасенко помогли «Оттаве» разгромить «Детройт»

«Оттава» в гостях забросила пять шайб в ворота «Детройта». В ночь на 10 декабря в Детройте (штат Мичиган, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Оттаву Сенаторз».
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